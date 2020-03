Covid-19: scritta 'Andrà tutto bene"

Arrivano a Genova gli striscioni con la scritta "Andrà tutto bene". Sulla scia di quanto sta avvenendo in tutta Italia, si iniziano a vedere appesi ai balconi lenzuola con la scritta beneaugurante. Uno, ad esempio, è stato appeso ad un palazzo di Corso Galliera, a Marassi.

L'iniziativa si sta diffondendo grazie ai social network - dove è stato lanciato l'hashtag #andràtuttobene - soprattutto tra i genitori che hanno bambini piccoli. Chi ha figli alle elementari o alle medie, ad esempio, può aver già ricevuto un messaggio simile a questo: "Stiamo lanciando questa iniziativa: ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta "tutto andrà bene" per poi appenderlo a balconi o terrazze. Vogliamo lanciare un'onda di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere. Iniziativa ludica per dare un po' di colore a questa situazione grigia". Un modo per trascorrere con i più piccoli momenti di svago e di gioco e per aiutarli a superare la difficoltà del momento.