Coronavirus: a Savona breve stop treni

Treni paralizzati per poco più di un'ora nel savonese a causa del Coronavirus. A decretare lo stop l'esigenza di sanificare la sala dirigenti movimento.

Fortunatamente non si sono registrati casi positivi tra chi lavora nell'ufficio del capostazione, ma si è deciso ugualmente di effettuare una disinfezione preventiva dopo che alcune voci avevano fatto temere un possibile rischio. L'assenza di personale nella sala ha comportato il blocco di tutti i convogli in entrata e in uscita dalla stazione di Savona, con ripercussioni inevitabili su tutto il sistema ferroviario dell'area. La circolazione è ripresa poco prima delle 15.