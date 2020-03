Calcio: Sampdoria, sospesi gli allenamenti

Gli allenamenti della Sampdoria sono sospesi fino a nuovo programma, che sarà stilato all'inizio della prossima settimana. Così in una nota sul sito ufficiale del club i provvedimenti per l'emergenza coronavirus. Tutti i calciatori sono e devono restare a Genova, fatta eccezione per Alex Ferrari, già impegnato da tempo nel recupero individuale post-intervento chirurgico per una lesione del crociato a Modena. Al centro sportivo 'Mugnaini' resterà un presidio minimo di personale degli staff tecnico e medico, per garantire terapie e lavori personalizzati sul singolo atleta. Il tutto a porte chiuse, come da decreto ministeriale. (ANSA).