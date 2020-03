Tennis: Djokovic sempre n. 1, Berrettini si conferma 8/o

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Nessuna variazione nella top ten del tennis mondiale dopo una settimana in cui il circuito maggiore ha lasciato spazio alla Coppa Davis. In vetta c'è sempre il campione serbo Novak Djokovic, salito di nuovo sul trono con l'ottavo trionfo a Melbourne. Per il 32enne e la 281esima settimana complessiva come numero 1 del ranking, terzo nella speciale classifica all time, con sempre più nel mirino Pete Sampras (286, il leader è Roger Federer con 310 settimane al vertice).

In attesa di capire che cosa succederà al calendario ATP alla luce dell'emergenza Coronavirus (saltato il primo "1000" stagionale ad Indian Wells) e mentre non si sa ancora niente di certo sul Miami Open e sugli altri grandi tornei, Djokovic mantiene 370 punti di vantaggio su Rafa Nadal, mentre sul terzo gradino del podio c'è l'austriaco Dominic Thiem, che ha superato Roger Federer, fermo per l'intervento al ginocchio destro.

Stabili pure le altre posizioni: quinto è il russo Daniil Medvedev, davanti a greco Stefanos Tsitsipas e al tedesco Alexander Zverev. Conferma all'ottavo posto anche per il 23enne romano Matteo Berrettini, che a inizio novembre ha centrato lo storico ingresso in top ten.

Quanto agli altri italiani: confermano la posizione Fabio Fognini è 11mo e Lorenzo Sonego 46mo; scende di due posti il giovanissimo Jannik Sinner, ora 73mo, Gianluca Mager è 79mo, Stefano Travaglia 86mo; Andreas Seppi 88mo. Al 100mo posto della classifica mondiale c'è Saklvatore Caruso, mentre Marco Cecchinato è scivolato in 113ma posizione. (ANSA).