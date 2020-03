Ponte, presto campata sopra ferrovia

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Il cantiere del nuovo ponte di Genova, che festeggia oggi il sollevamento della campata da 1800 tonnellate sull'alveo del torrente Polcevera, si sta preparando a una seconda, importante sfida: l'ultimo varo eccezionale da 100 metri in quota che passerà sopra la ferrovia.

La costruzione del Ponte sta procedendo a una velocità record, mai sperimentata prima d'ora in Italia. "Tempi rapidissimi e un know how d'eccellenza tutto italiano - si legge in una nota di Fincantieri, che con Salini Impregilo compone la joint venture dei Costruttori - stanno facendo del nuovo ponte un esempio per tutta l'Italia, tanto che oggi si parla di 'modello Genova' come sinonimo di efficienza".