Calcio: maglia di Chiellini e altri all'asta per beneficenza

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Vanno all'asta per beneficenza le maglie di Chiellini, Floccari e altri calciatori per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus che da più di 30 anni assiste malati oncologici e di sla.

In attesa di poterli rivedere in campo, i campioni "giocano" dunque in aiuto dell'associazione che assiste i malati. Fra i pezzi pregiati all'asta online (sul sito www.charitystars.com/stellenellosport ), la maglia ufficiale autografata di Giorgio Chiellini, bandiera della Juventus e della Nazionale. E poi quelle indossate dai calciatori di Genoa e Sampdoria, Tony Sanabria e Gaston Ramirez. All'Asta benefica partecipa anche la Spal con il veterano Sergio Floccari. E poi Spezia ed Entella con Elio Capradossi e Claudio Morra.

La scadenza per le offerte è fissata per le ore 18 di mercoledì 11 marzo. (ANSA).