Sanremo, vigili cercano turisti zone rosse

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 9 MAR - Sono iniziati questa mattina da parte della Polizia locale di Sanremo i controlli sul territorio in relazione all'ordinanza regionale che obbliga i cittadini provenienti da zone rosse o arancioni ad auto-segnalarsi alle autorità locali e a rimanere in isolamento domiciliare. I controlli sono partiti dai camper arrivati in città: 40 gli accertamenti effettuati. Di questi, solo 3 cittadini sono risultati provenienti dalle zone oggetto dell'ordinanza regionale. A loro è stata intimata l'autodenuncia o il ritorno ai comuni di residenza. I controlli proseguiranno su tutto il territorio comunale nei prossimi giorni.