Salvatore (M5s), ritiro mia candidatura

"Nessuno può dirmi di sedermi al tavolo con Burlando, Paita o l'ex ministro renziano Orlando, quindi io lascio la mia candidatura a presidente della Regione Liguria, ma lascio anche la mia candidatura a consigliere regionale, cioè a capolista M5S nella provincia di Genova". Lo ha affermato la capogruppo M5S in Consiglio regionale Alice Salvatore oggi pomeriggio con un videointervento su Facebook dopo la vittoria sulla piattaforma Rousseau della linea a favore di un'alleanza M5S-Pd alle elezioni regionali in Liguria.

"Quando si fa una votazione si accetta il risultato qualunque esso sia", ha commentato al riguardo il capo politico reggente del M5S Vito Crimi oggi pomeriggio a Genova al termine di un incontro in vista delle elezioni regionali. Nel M5s sul candidato alle regionali "stiamo stabilendo quali devono essere i passaggi successivi, che partiranno da un confronto interno e poi con un passaggio con le altre forze politiche".