Comune Genova, revocata seduta consiglio

Il presidente del consiglio comunale di Genova Alessio Piana, con riferimento alle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale della diffusione del virus Covid19, adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, comunica in una nota che il consiglio comunale, convocato per domani, martedì 10 marzo, e le commissioni consiliari previste dal 9 al 13 marzo non avranno luogo. Giovedì 12 marzo in Sala Rossa si riunirà la conferenza dei capigruppo per valutare la futura programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.