Quagliarella trascinatore, Verona ko

La Sampdoria regala un tempo al Verona, che chiude la prima frazione di gara in vantaggio con una autorete di Audero, poi grazie ad un super Quagliarella autore di una doppietta rimonta. Un successo fondamentale per i blucerchiati in chiave salvezza mentre la squadra di Juric rallenta la sua corsa verso l'Europa league. Il successo finale per la Sampdoria è una manna vista la pochezza con cui è stata in campo nella prima frazione. Ma il Verona non ha approfittato fino in fondo di questa situazione perché non ha saputo andare oltre un gol di vantaggio nonostante le almeno le tre palle gol create su cui Audero si è opposto con bravura. Poi, quando nella ripresa Ranieri ha messo la Samp a specchio con il Verona (3-5-2), la squadra è cresciuta e ha saputo ribaltare il risultato. Le reti sono arrivate al 32' e al 41' su rigore.