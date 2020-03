Il Genoa affonda il Milan,Ibra non basta

La gioia del Genoa, corsaro 2-1 in casa del Milan, è immensa ma sopraffatta da un contegno dignitoso. I baci al gol (7') di Pandev lasciano spazio al "batti cinque" per il raddoppio di Cassata (41') ma diventano abbracci e foto di gruppo al triplice fischio. Il minimo indispensabile delle celebrazioni, in barba alle raccomandazioni per evitare il contagio del Coronavirus. Non ci sono tifosi sotto ai quali festeggiare un successo importante in chiave salvezza - raggiunto il Lecce a quota 25 - ma Perin e compagni - su indicazione di Nicola - improvvisano un applauso virtuale verso chi non c'è. La rete di Ibrahimovic (77') è illusione di rimonta e l'Europa scivola più lontana. Molti sono i meriti del Genoa, compatto con 5 dietro e aggressivo in mezzo, ma il Milan paga una scarsa mira, le difficoltà in difesa di Hernandez (dal suo lato nascono i gol) e la giornata no di Rebic. I rossoneri tirano 22 volte verso Perin che fa solo tre parate, due decisive su Ibra e Calhanoglu sull'1-0.