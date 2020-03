Toti, ci prepariamo al peggio

"Tutto lascia presagire una espansione dei contagi. Continueremo a contenere per quanto possibile". Lo ha detto stamani il governatore Giovanni Toti, durante un sopralluogo presso l'Ospedale San Paolo di Savona.

Tra gli argomenti sul tavolo nell'incontro l'aumento dei posti letto, circa 250 in malattie infettive e 100 in terapia intensiva, utilizzando le proiezioni numeriche del modello lombardo: "Speriamo di riuscire in un'opera di contenimento maggiore - ha detto Toti - ma ci prepariamo per lo scenario peggiore. Se non serviranno, guarderemo i letti liberi con soddisfazione. Ma dobbiamo essere pronti". Sulle assunzioni contenute nel decreto del Governo, secondo Toti "non è un problema di numeri. Bastasse il permesso di assumere ce lo saremmo già preso da soli. Il punto è che bisogna trovare le professionalità di cui eravamo carenti anche prima di questa emergenza. Bisogna pensare alla formazione".