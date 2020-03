Procuratore Cozzi: "Denuncia per chi viola la quarantena"

"Occorre che i cittadini facciano la loro parte: chi è in quarantena o in osservazione non deve violarle altrimenti rischia una denuncia". Lo afferma il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi parlando dei limiti imposti al sistema giudiziario dal coronavirus. Verranno limitati gli accessi al pubblico e agli avvocati negli uffici.

Per le udienze non rinviabili saranno i singoli giudici a stabilire i criteri per lo svolgimento. "Noi potremo indicare parametri ma sarà a discrezione dei colleghi giudicanti" spiega Cozzi. "Non pensiamo di ridurre l'orario di lavoro per gli uffici. Sportelli e uffici seguiranno il normale orario di lavoro ma nelle stanze si potrà entrare uno alla volta.

Bisognerà organizzarsi, ma bisogna attenersi a quanto previsto dal decreto. Verrà senza dubbio aumentato l'uso della tecnologia con collegamenti in videoconferenza o via Skype e con l'invio delle comunicazioni via pec. Non bisogna creare allarmismi. Ma nemmeno sottovalutare".