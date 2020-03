Calcio: Samp, caccia ai punti ma con Verona sfida difficile

La Sampdoria torna al 4-4-2 nel silenzio del Ferraris a porte chiuse domani pomeriggio contro il Verona. Nessun tifoso per l'emergenza coronavirus ma la squadra di Claudio Ranieri deve cogliere l'occasione che vale tre punti dopo quasi tre settimane di stop dal calcio. Sono 22 i convocati con le assenze degli squalificati Murru e Ramirez che non sono ancora riusciti a scontare il turno di stop post match con la Fiorentina dello scorso 16 febbraio. E l'assenza di Ramirez costringerà il tecnico a cambiare modulo alla Sampdoria che proverà a sfruttare le ali con Depaoli sulla destra e Jankto dalla parte opposta mentre Vieira insieme a Ekdal avrà il compito di dirigere le manovre.

È una sfida complicatissima per i blucerchiati che hanno bisogno di punti per cercare di avvicinare o superare il Lecce in classifica avanti appena di due lunghezze. Lunedì intanto andrà in scena a Roma l'assemblea degli azionisti per decidere il nuovo cda visto che il precedente era decaduto a causa delle dimissioni del vicepresidente vicario Fiorentino. Un clima sempre più teso, con la rottura tra il patron Massimo Ferrero e la tifoseria che ogni giorno diventa più forte. (ANSA).