Calcio: Genoa; Nicola, 'Ibra? Si ferma con gioco di squadra

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - "Servirà un Genoa vulcanico, pieno di calore, energia, concentrazione e attenzione. Incontriamo una squadra molto forte e dovremo essere in grado di dimostrare le nostre idee con entusiasmo". Così Davide Nicola alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan. Il tecnico ha presentato la gara a Genoa channel parlando anche delle insidie di giocare senza tifosi a causa dell'emergenza coronavirus. "I nostri tifosi assisteranno ugualmente alla partita in tv e noi li immagineremo allo stadio perché siamo in simbiosi. Stanno facendo tanto per noi e noi vogliamo continuare a fare tanto per loro. Stiamo lavorando per uscire quanto prima da una situazione che non ci piace e sappiamo di avere loro al fianco".

Il Genoa ritrova Romero e Sturaro e sfida Ibrahimovic. "Il Milan non è solo Ibrahimovic, ha tanti ottimi giocatori al fianco di un campione, Ibra appunto. Giocatori così si limitano attraverso la concentrazione e l'organizzazione ma soprattutto con un grande gioco di squadra, quello che vogliamo fare".

