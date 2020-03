Fucile e coltelli sotto giacca,arrestato

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 6 MAR - Un uomo di 48 anni, S.R., trovato in strada con un fucile a canne mozze e tre coltelli a serramanico nascosti sotto la giacca, e dodici cartucce nelle tasche, è stato arrestato dalla polizia a Bordighera. L'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato di Ventimiglia, mentre camminava, nelle vicinanze di casa, in compagnia di un'altra persona risultata estranea ai fatti. In seguito a una perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato altri due fucili e una bottiglia incendiaria, pronta all'uso e con innesco, contenente polvere da sparo, viti e bulloni per aumentarne la potenzialità offensiva. L'uomo dovrà rispondere di porto abusivo e detenzione illegale di armi comuni da sparo alterate e di munizioni. Il pm del tribunale di Imperia ha disposto la custodia cautelare in carcere.