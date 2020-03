Da Regione Liguria 7,2 mln per aziende

(ANSA) - GENOVA, 6 MAR - Regione Liguria ha destinato 7,2 milioni di euro a sostegno delle imprese nell'emergenza del coronavirus, innanzitutto per le esigenze di cassa. Lo ha annunciato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti nel punto stampa sull'emergenza Covid19. "I danni sono già molto forti, molto sentiti", ha detto Benveduti, annunciando che la prossima settimana ci sarà un tavolo economico di crisi per capire esattamente la situazione.

"Si sente che l'economia ha subito contraccolpo molto forte - ha chiarito comunque -. Abbiamo voluto dare il massimo delle risorse disponibili per le esigenze di cassa, abbiamo destinato 7,2 milioni a sostegno delle esigenze di circolante di cassa".

Sono previsti "finanziamenti a tassi assolutamente convenienti e concorrenziali. Per la parte più strutturata con le imprese apriremo un confronto con il sistema bancario", ha spiegato poi Benveduti. Viene confermata la sospensione degli impegni finanziari con la finanziaria regionale Filse fino a fine 2020.