Coronavirus: quinto morto in Liguria

Un'altra persona, la quinta, è morta con il coronavirus in Liguria. Si tratta di un uomo di 76 anni che era ricoverato nell'ospedale di Sanremo (Imperia) per una perforazione intestinale. La positività del paziente al Covid19 era stata 'intercettata' in ospedale nell'ambito dell'ulteriore screening avviato tra quanti non rispondono alle cure. Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovani Toti nel punto stampa quotidiano. I casi positivi in regione sono cresciuti da 24 a 34, i nuovi dieci sono autoctoni. "Stanno comparendo casi autoctoni liguri il cui tracciato epidemiologico è più complesso", ha sottolineato. In Liguria le persone in sorveglianza attiva sono salite a 521: sono 88 nell'Asl 1 imperiese, 277 nell'Asl 2 savonese, 65 nell'Asl 3 genovese, 36 nell'Asl 4 del Tigullio e 55 nell'Asl 5 spezzina. Le persone positive al coronavirus ospedalizzate in Regione sono 23.