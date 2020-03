Sampdoria: rinviata l'assemblea degli azionisti

Nessun colpo di scena, bisogna aspettare lunedì prossimo per capire se ci saranno novità nel cda della Sampdoria. Il club ligure sul proprio sito ufficiale ha comunicato che "l'odierna Assemblea degli Azionisti di U.C.

Sampdoria Spa non si è tenuta in prima convocazione e si svolgerà in seconda convocazione lunedì 9 marzo alle ore 16.00 con lo stesso ordine del giorno". Dopo le dimissioni del vice presidente vicario Paolo Fiorentino che hanno fatto decadere il Cda (nello statuto voluto dal presidente Ferrero è previsto che nel caso di dimissioni di un solo componente, decade l'intero Cda), l'assemblea degli azionisti è chiamata a decidere sul nuovo consiglio d'amministrazione con particolare attenzione al ruolo di Antonio Romei, attuale vice presidente, i cui rapporti con il presidente sono gelidi da tempo. (ANSA).