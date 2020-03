Battelli, stop isolamento, per M5S è occasione

"In Liguria il M5S ha scelto di percorrere la strada delle alleanze dimostrando che il Movimento non solo è vivo ma chiede rinnovamento ed è pronto a uscire dall'autoisolamento degli ultimi tempi". Lo scrive il deputato ligure Sergio Battelli che aggiunge: "questa è una grande occasione e che la Liguria può diventare, ancora una volta, un laboratorio di idee. Coltivare il proprio orticello con la scusa di salvaguardare la 'purezza' delle proprie idee non bastava più, ora è necessario lo sforzo di tutti per costruire un progetto in grado di sconfiggere la destra".