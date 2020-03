Gli arredi e l'arte decorativa dell'800 a Palazzo Reale

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - Gli arredi e l'arte decorativa dell'Ottocento protagonisti a 'Mogano, Ebano Oro! Interni d'arte a Genova nell'Ottocento, da Peters al Liberty', mostra ospitata da domani 6 marzo a Palazzo Reale. L'esposizione, curata da Luca Leoncini, Caterina Olcese Spingardi e Sergio Rebora, offre un percorso organizzato per sezioni, che porta il visitatore in un viaggio tra mobili, dipinti, disegni, porcellane, maioliche, sculture, gessi e fotografie. Sono oltre 200 i pezzi esposti, molti provenienti da collezioni private.

Henry Thomas Peters, ebanista inglese trapiantato a Genova, è uno dei protagonisti dell'esposizione. Peters ha lasciato la sua improntata in tutti i salotti nobili del capoluogo ligure.

Rivoluzionò il settore dell'ebanisteria, traghettandolo da elegante pratica artigianale a produzione industriale.

Alle ceramiche d'arte viene dedicato un focus con una campionatura della produzione della manifattura Cesare Moreno, fondata nel 1883 a Genova. L'ultima sezione è dedicata allo stile liberty. (ANSA).