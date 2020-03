A.Mittal: a Genova cassa per 130

Assemblea a partire dalle 7 di lunedì mattina nello stabilimento Ilva di Cornigliano dopo l'apertura da parte di ArcelorMittal della procedura per la cassa integrazione che coinvolgerebbe secondo l'ipotesi dell'azienda 130 lavoratori su mille per 13 settimane. "E' inaccettabile che Mittal abbia aperto le procedure per la cassa a Genova e Novi Ligure e che speri che l'emergenza coronavirus smorzi le proteste dice il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro. "Azienda e governo hanno trovato l'accordo, con l'unico interesse di uscire dalla causa e garantirsi il possibile divorzio consensuale, e le conseguenze vengono scaricate sui lavoratori. Non c'entra niente la crisi di mercato: vogliono disimpegnarsi dalla siderurgia in Italia e quindi con gravissime ripercussioni anche su Genova e Novi Ligure. E' una vergogna".