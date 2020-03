A fuoco appartamento a Marassi

(ANSA) - GENOVA, 5 MAR - Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte in via Centurione Bracelli, a Marassi, per l'incendio di un appartamento. Il proprietario è stato soccorso dal personale del 118 per una lieve intossicazione. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto. Non è escluso che le fiamme possano essere partite da una sigaretta lasciata accesa o da un corto circuito.