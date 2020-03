Vela: Trofeo Optimist Italia, slitta prima tappa di Genova

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Anche la vela risente dell'emergenza coronavirus. La prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of moving, che il 14 e 15 marzo doveva dare via al circuito della Classe più amato d'Italia allo Yacht Club Italiano di Genova, è stata rinviata a ottobre. La scelta a scopo prudenziale e per rispetto nei confronti di chi non può spostarsi dalla propria zona di residenza.

Restano comunque cinque le tappe totali del Circuito che, con una regata a fine stagione, potrebbe coinvolgere altri bambini, in grado di perfezionare durante l'estate la propria tecnica velica in un circolo affiliato alla Federazione Italiana Vela, fino a riuscire ad affrontare le regate di Genova.

Rimane vivo l'impegno - insieme a Federazione Italiana Vela e a Kinder Joy of Moving - per la formazione di tanti giovani a cui trasmettere l'amore per la vela, la passione e il rispetto per il mare. Da quest'anno sarà infatti promossa la diminuzione della dispersione della plastica, sensibilizzando partecipanti, coach e genitori. (ANSA).