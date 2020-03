Regionali: Crimi, in Liguria voto online su alleanza

"Per la Liguria è giunto il momento di compiere una scelta, e la affideremo agli iscritti con un voto on line. Una scelta che, anche in questo caso, metta al centro la rinascita e il rilancio di questa splendida terra che, soprattutto recentemente, ha dovuto affrontare grandi sofferenze e difficoltà". Così il capo politico del M5s Vito Crimi in un post sul blog in cui conferma per domani il voto su Rousseau per decidere eventuali alleanze. Il quesito che verrà rivolto ai soli iscritti liguri chiede infatti se si è "d'accordo, alle condizioni esposte, ad aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali in Liguria".