Porti: nuove assunzioni al terminal di Vado Ligure

Apm Terminals Vado ligure prepara nuove assunzioni di gruisti di banchina al terminal container di Vado ligure, che gestisce insieme all'adiacente Reefer. La scadenza del bando per il corso gratuito di specializzazione per gruisti di banchina, con 15 posti disponibili e la garanzia che la società assumerà almeno il 60% dei partecipanti che conseguiranno l'attestato finale, è stata prorogata dal 2 al 23 marzo per dare la possibilità a più persone di iscriversi. Il corso, finanziato da Regione Liguria attraverso il fondo sociale europeo, riservato a disoccupati e persone in stato di non occupazione, organizzato da Isforcoop per Apm Terminals, è il terzo per gruisti di banchina, e si aggiunge a quelli organizzati per operatori di gru a cavaliere e muletti che avevano portato all'assunzione del 90% dei partecipanti promossi. I nuovi operatori lavoreranno sulle gru "ship to shore" del nuovo terminal deep sea di Vado Gateway, utilizzate per lo scarico e il carico delle merci e dotate di una videocamera dinamica per l'invio al sistema operativo del terminal, del numero di contenitore, per poterne conoscerne in qualsiasi momento la posizione sulla banchina.(ANSA).