Morta anziana al S.Martino

Un'anziana di 86 anni ricoverata al Policlinico San Martino di Genova per infezione da Coronavirus è deceduta la notte scorsa. L'anziana presentava "un quadro clinico complesso dovuto a diverse patologie pregresse ed era risultata positiva al coronavirus". Lo comunica il Policlinico.

La donna era tra gli ospiti dell'hotel di Alassio, dove era arrivata con una comitiva di turisti da Castiglione D'Adda, l'area individuata come 'zona rossa' in Lombardia. "Diventata sintomatica - si legge nella nota -, era stata ricoverata al San Paolo di Savona e successivamente trasferita al San Martino, dove è stata gestita in collaborazione tra infettivologi e anestesisti presso la Clinica di Malattie Infettive. Era stata posta in ventilazione assistita ma le condizioni si sono aggravate nella notte ed è deceduta per insufficienza respiratoria".

Nei giorni scorsi era morta una donna lombarda di 88 anni, ospite di un albergo a Laigueglia: era morta per cause naturali ma era risultata positiva al coronavirus