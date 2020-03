Coronavirus: verso apertura scuole 9/3

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - "Da una prima ricognizione la Giunta sarebbe orientata a proseguire il fermo didattico delle scuole in tutta la Liguria fino a lunedì prossimo. La decisione definitiva sarà presa nel pomeriggio". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando in Consiglio regionale sull'epidemia di coronavirus. "Penso che sia la decisione più giusta da prendere, a scuola si dovrà ben tornare.

Credo che il ritorno alla normalità si avrà solo se adotteremo le misure per sconfiggere l'espandersi del virus", anche se "è possibile che in alcune città del ponente savonese vi sia una 'coda' del coronavirus, per il momento il livello di espansione è sotto controllo, però non bisogna abbassare la guardia". E parlando del Savonese ha aggiunto: "La Regione si è riservata di poter 'liberare' dalle limitazioni del decreto anti coronavirus alcune aree del levante savonese totalmente indenni dall'infezione, lo dovremo valutare entro dopodomani. Alcune aree del savonese potrebbero tornare a una vita più normale".