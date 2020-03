Anziano accoltella moglie mentre dorme

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - Un uomo di 82 anni ha accoltellato la moglie di 74 mentre dormiva. La donna ha riportato solo una lieve ferita alla schiena. L'anziano è stato ricoverato e si sta valutando se procedere con un trattamento sanitario obbligatorio. E' successo la scorsa notte in via Casaregis.

L'uomo, che soffre di depressione, ha colpito la moglie e poi ha bussato alla porta dei vicini per confessare quanto aveva fatto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri.

L'anziano non è stato arrestato ma verrà denunciato.