Sampdoria: Ranieri ritrova Thorsby e Linetty

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Claudio Ranieri ritrova Morten Thorsby e Karol Linetty, i due giocatori sono tornati ad allenare con il gruppo e saranno disponibili dopo un'assenza di un paio di settimane per problemi muscolari. Si tratta di due rientri importanti per la truppa blucerchiata che ha iniziato oggi la marcia di avvicinamento verso la trasferta di domenica sera all'Olimpico con la Roma quando il tecnico ligure dovrà rinunciare agli squalificati Murru in difesa e Ramirez a centrocampo. (ANSA).