Parco Beigua lancia escursione serale

Un'escursione serale sotto la luna o un trekking panoramico vista mare. Questo fine settimana le guide del Parco del Beigua propongono due uscite sulle alture di Arenzano, che possono facilmente trasformarsi in una due giorni nella natura fermandosi la notte al Rifugio di Case Vaccà. Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, partendo dal Centro Ornitologico di Case Vaccà si raggiungerà l'altana di avvistamento di Bric Cravieu: nella quiete del giorno che si spegne si consuma la cena al sacco in attesa della super luna che illuminerà la costa e il mare. Per il rientro, intorno alle 23:30, è necessario avere una torcia. Domenica verrà seguito il Sentiero Natura che porta al Passo della Gava, incontrando storici ripari e rifugi, fino al balcone affacciato sul mare, ideale per cogliere il passaggio degli uccelli migratori che in questi giorni hanno iniziato il viaggio verso i siti di nidificazione. Al rientro si potrà visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale. Le escursioni sono mediamente impegnative.