Hotel isolato a Finale, 14 in ospedale

Sono saliti a 25 i casi di persone positive al coronavirus in Liguria. Di questi 14 sono in ospedale. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti spiegando che un hotel è stato isolato a Finale Ligure (Savona). "Abbiamo 6 tamponi in attesa di risposta. Sono contatti di casi noti alla Spezia e a Rapallo - ha spiegato -. I nuovi casi provengono dal Savonese. Si aggiunge un caso positivo in un hotel di Finale Ligure dove ci sono 39 ospiti, turisti lombardi di zone contigue alle aree di Cremona e Piacenza, e 12 dipendenti. La struttura è isolata". E' in corso un tampone per un marittimo di una nave in porto a Vado, un mercantile che trasporta derrate alimentari.

"Se risultasse positivo si considererà la quarantena della nave" ha detto Toti. I malati in ospedale sono 1 alla Spezia, 2 a Imperia, 2 a Savona, 1 ad Albenga, gli altri a Genova. "Sono in gran parte in buone condizioni, ma al San Martino c'è un caso grave in terapia intensiva - ha detto Matteo Bassetti -. Le radiografie e gli esami dicono che migliora".