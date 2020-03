Accoltella la ex e vicino che la difende

(ANSA) - GENOVA, 2 MAR - Ha accoltellato la ex compagna e un suo vicino di casa che la difendeva ed è scappato. I carabinieri della compagnia di Sampierdarena stanno cercando da ieri sera un uomo di circa 40 anni, marocchino. L'aggressione è avvenuta ieri sera in piazza del Monastero. Dalle indagini è emerso che è stata la donna, 45 anni anche lei marocchina, a presentarsi a casa del suo ex compagno e che tra i due sia nata una discussione violenta al culmine della quale, l'ex fidanzato ha afferrato un coltello e ha colpito al volto la donna. Sentendo le urla, un coinquilino è intervenuto ed è stato colpito.

Nonostante la ferita è sceso in strada per cercare di fermarlo ma non c'è riuscito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno portato i due al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Sono entrambi gravi ma non in pericolo di vita. In un primo momento, gli inquirenti avevano ipotizzato che il ferito fosse l'aggressore, ma dalle testimonianze è emerso che l'uomo è stato colpito all'addome per salvare la donna.