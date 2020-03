Accoltella la ex e cerca di uccidersi

Un uomo di 44 anni, di origini marocchine, ha accoltellato ieri sera al collo l'ex compagna 45enne, anche lei di origini marocchine, dopo la fine della loro relazione e ha quindi rivolto il coltello contro di sé. Entrambi sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Non sono in pericolo di vita. L'uomo è in stato di fermo per tentato omicidio.

L'uomo, come ricostruito dai carabinieri, si è presentato alla porta di casa della donna, in piazza del Monastero a Sampierdarena, e l'ha colpita con un coltello da cucina. A chiamare i soccorsi sono stati la stessa vittima e alcuni vicini che hanno sentito le urla. L'ex compagno è stato poi trovato in strada, anche lui ferito.