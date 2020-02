Coronavirus: Liguria riapre le scuole, non a Savona. Imperia, primo contagiato

Lunedì riapriranno le scuole in Liguria ad eccezione della Provincia di Savona. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "La Provincia di Savona vedrà applicate ancora le limitazioni valide oggi per tutta la Liguria, con le scuole chiuse, mentre le altre province della Liguria torneranno ad essere assimilate alle aree simili del resto del Paese, senza limitazioni" ha spiegato il governatore. La decisione è stata presa alla luce degli ultimi dati che la Liguria ha condiviso con l'Istituto Superiore di Sanità e che registra i noti contagi negli alberghi di Alassio (Savona). "Alla luce del quadro epidemiologico, che registra un contagiato alla Spezia e uno a Imperia e zero a Genova, abbiamo convenuto che l'unica provincia su cui dobbiamo mantenere la stretta osservanza delle disposizioni è quella di Savona" ha detto il governatore.