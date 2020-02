Coronavirus: saliti da 44 a 46 positivi in Liguria

Sono saliti da 44 a 46 i casi positivi di coronavirus registrati in Liguria dall'inizio dell'epidemia, di cui 24 già trasferiti in isolamento volontario nelle loro case in Piemonte. I due nuovi casi coinvolgono il cluster di Alassio e Imperia. Lo spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale oggi pomeriggio nel punto stampa sull'epidemia di coronavirus.

Un nuovo caso riguarda la provincia di Imperia, una persona proveniente dalla zona rossa lombarda già in sorveglianza attiva a San Lorenzo al Mare e ora ricoverata all'ospedale di Sanremo, uno a La Spezia e 44 dal focolaio degli alberghi di Alassio. Al momento sono zero i casi che interessano la Città metropolitana di Genova.(ANSA).