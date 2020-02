Coronavirus: riaperto Acquario Genova, centinaia visitatori

L'Acquario di Genova ha riaperto, dopo la chiusura per l'emergenza sul coronavirus di domenica scorsa, e un flusso costante di un centinaio di visitatori ogni ora, con qualche picco in occasione degli arrivi dei gruppi di crocieristi, è stato registrato agli ingressi.

Molti i visitatori arrivati dalle regioni vicine, tanti gli stranieri, spesso crocieristi, ma tanti anche i genovesi che hanno approfittato dello sconto del 50%, valido anche per domani.

Dopo 5 giorni di stop la riapertura è dunque piaciuta ai visitatori che hanno accolto con entusiasmo il segnale di ripartenza del turismo. "Noi avevamo chiuso volontariamente, in occasione dell'ordinanza regionale - spiega Roberta Parodi, responsabile customer care della struttura - ma nel corso della settimana la direzione, dopo aver verificato la situazione e quanto fatto dagli altri poli museali di Toscana e Lazio, ha deciso di riaprire per dare un segnale di ritorno alla normalità che tutti auspichiamo".

Una riapertura che è stata accompagnata dalle precauzioni.

Nei giorni di chiusura l'azienda ha effettuato una speciale e approfondita sanificazione del percorso espositivo dell'Acquario e di tutti gli spazi e le superfici che possono essere a contatto con il pubblico. Alcuni visitatori sono entrati indossando la mascherina. Un ritorno alla normalità che non sarà, comunque, semplicissimo, visto che sono stati molti i visitatori non venuti in questi giorni di chiusura. (ANSA).