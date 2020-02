I disinfettanti per contenere il contagio dal coronavirus non si trovano, ma c'è chi lo crea e lo regala. Accade alla farmacia San Rocco a Genova, in via Borgoratti. La farmacia ha affisso un volantino in cui annuncia l'iniziativa. "E' disponibile gratuitamente il gel disinfettante preparato in farmacia secondo le norme della F.U (Farmacopea ufficiale, ndr). Presentandosi in farmacia con un flaconcino sarà riempito senza alcuna spesa"