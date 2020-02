Compleanno in isolamento, lo festeggiano in strada

Una torta al cioccolato con su scritto 'Auguri' e anche un poco di spumante per il 'nonno' milanese che oggi ha compiuto 82 anni in quarantena dentro l'hotel Bel Sit di Alassio. Gli è stata offerta da una associazione che ha lasciato dolce e spumante davanti all'ingresso dell'hotel per essere poi consegnati da un addetto della protezione civile. Nonostante la tensione e il nervosismo per l'isolamento forzato a causa del coronavirus, l'episodio è servito ad alleggerire il clima. In strada c'è stata una festicciola, partecipata anche dalle forze dell'ordine che presidiano l'albergo, e ha spezzato la routine della struttura, in quarantena dal 25 febbraio. Lui, il 'nonno' milanese, si è affacciato al balcone per salutare e ringraziare chi lo stava festeggiando. Assieme alla torta, sono state fatte arrivare all'interno anche alcune scatoline con i 'baci di Alassio', una delle eccellenze regionali, distribuite a tutti i 'reclusi' del Bel Sit.