Coronavirus: banchetto per lavaggio mani

Un banchetto in piazza Caricamento fornito di alcool, aceto e disinfettante per dare la possibilità gratuita a tutti di lavarsi le mani. A metterlo a disposizione dei cittadini è stato il titolare di un chiosco che vende street food e che ha scelto di allestire, accanto al chiosco, questo banchetto. "In questi giorni c'è chi specula su mascherine e gel disinfettante - spiega Alessandro Bariletti, titolare dell'esercizio commerciale - abbiamo pensato che un po' di alcol e amuchina a noi non costa niente, ma serve a dare un segno di simpatia alle persone. Questo è un servizio che offriamo a tutti, qualcuno ha anche un po' timore a farsi spruzzare ma chi si ferma è contento".