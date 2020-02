'Portapizza' muore in incidente a Genova

Incidente mortale ieri sera all'incrocio tra via Ungaretti e via Prà, a Genova. Una moto e una macchina si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 55 anni che è morto. Sul posto i medici del 118 hanno provato a rianimarlo per circa un'ora. L'automobilista è risultato negativo all'alcol test. La ricostruzione della dinamica è in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Si chiamava Luca Capelli e faceva il portapizza il centauro morto ieri sera all'incrocio tra via Ungaretti e via Prà. L'uomo stava tornando a casa dal lavoro quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 26 anni. Il giovane è stato indagato per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni della sezione infortunistica della polizia locale, il conducente della macchina non avrebbe rispettato la precedenza.