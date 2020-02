Violenza sulle donne: nasce Sala Rosa in comando carabinieri Genova

Aumentano le denunce per maltrattamenti in famiglia, quelle per violenze sessuali e per stalking. E, in un anno, sono stati 280 i minori che hanno assistito a gesti di violenza in famiglia. Sono i dati emersi nel corso della presentazione della Stanza rosa, la sala del comando provinciale dei carabinieri di Genova dedicata alle donne e ai loro bimbi che decidono di denunciare. La stanza è stata realizzata anche grazie ai contributi del centro "Per non subire violenza onlus", dell'associazione "La via dei colori onlus", della Regione, dei Comuni di Genova e Recco. Si tratta di due locali: uno dove la donna parla con un operatore, l'altra dove nel frattempo i figli possono giocare. "La gestione dei reati di genere - ha spiegato il comandante provinciale Gianluca Feroce - è affidata a personale dell'Arma che si è formato nell'Istituto superiore di tecniche investigative, con altissima competenza e professionalità.