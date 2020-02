Anziana vola con auto in giardino, grave

(ANSA) - RAPALLO (GENOVA), 26 FEB - E' in gravi condizioni la donna ultraottantenne che nel pomeriggio ha perso il controllo dell'auto su un tratto scosceso, finendo nel giardino di una casa nella frazione collinare Savagna di Rapallo. Sul posto il 118, la Croce Bianca Rapallese e i vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale che dovrà ricostruire la dinamica. Per estrarre la donna dal veicolo i pompieri hanno dovuto tagliare il tetto dell'abitacolo. La donna era incosciente, in arresto cardiaco e con numerosi traumi. È stata ripresa, intubata e trasportata in codice rosso al S. Martino di Genova.