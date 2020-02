Tamponi negativi, attesi ultimi due

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Ci sono "due test ancora in attesa di risultati, che comunicheremo in mattinata. Gli altri, eseguiti ieri, sono tutti negativi. Lo scrive il governatore ligure Giovanni Toti sulla sua pagina social poco prima di collegarsi in videoconferenza con il premier Conte e gli altri governatori italiani. "In Italia purtroppo ci sono nuovi casi a Firenze e Palermo, le vittime italiane del virus sono salite complessivamente a 7 e a loro va il nostro pensiero - scrive Toti -. La nostra task force sanitaria, attiva h24, continua a lavorare senza sosta". Toti ha ringraziato "i cittadini liguri per la pazienza e la collaborazione in questo grande lavoro di prevenzione e grazie soprattutto ai medici, agli infermieri e a tutto il nostro sistema sanitario".