Primo caso in Liguria

Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo conferma Regione Liguria. "Manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre" ha scritto il governatore Toti sulla sua pagina social. La persona contagiata è una donna di 72 anni proveniente da Alassio, dove era alloggiata in un albergo. Ora è ricoverata all'Ospedale San Martino a Genova, nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni sono al momento buone. La paziente risultata positiva al Coronavirus in Liguria si è fatta curare in pronto soccorso l'11 febbraio, prima che venisse emanata l'ordinanza regionale di tutela. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti durante il punto sul Coronavirus. La paziente contagiata in Liguria è una turista che proviene da una delle 'zone rosse' ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti. "La paziente - ha confermato Toti rispondendo a chi gli chiedeva se si teme un caso simile all'ospedale di Codogno visto che la paziente si è recata al pronto soccorso di Albenga dove non erano state attivate misure di protezione - è entrata in contatto con il personale del pronto soccorso prima che scattasse l'ordinanza. Dalla Asl2 - ha detto Toti - sono già stati individuati i professionisti con cui la paziente è entrata in contatto".

"Il sindaco di Alassio sta firmando le ordinanze interdittive per gli alberghi" dove si trovava la comitiva di cui faceva parte la paziente trovata positiva al test di Coronavirus. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Nessuno potrà entrare e uscire dall'albergo - ha detto Toti. Il personale dell'albergo seguirà la sorte dei clienti e quindi saranno in isolamento fiduciario. Anche coloro che sono andati a casa a fine turno dovranno sottoporsi allo stesso provvedimento".