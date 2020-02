In fuga da Codogno alla Liguria

Nove persone provenienti da Codogno e Piacenza sono in isolamento a Montemarcello, nel comune di Ameglia (La Spezia). Il sindaco ha emesso una ordinanza restrittiva perché rimangano in isolamento forzato nelle loro abitazioni, nel centro storico. Secondo quanto appreso, i due nuclei familiari sarebbero usciti dalle 'zone rosse' del focolaio da coronavirus questo weekend per raggiungere la Liguria, dove hanno le case di vacanza. "Sono asintomatici" conferma il sindaco Andrea De Ranieri che ha emesso l' ordinanza. "Stamani - prosegue il primo cittadino - si sono autodenunciati all'Asl5 che è andata per fare i controlli necessari". Sarebbero presenti anche 5 minori. A quanto risulta ieri sono andati a fare la spesa in località della Val di Magra.

Tra la popolazione c'è molta apprensione, il sindaco cerca di rassicurare spiegando che non risulterebbero contatti con i residenti.