Ciclismo: Vegni, Sanremo a rischio? Non c'è un piano B

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Per la Sanremo non esiste un piano B. Anche perché, se la situazione non dovesse migliorare, il ministero dello Sport e il Coni sospenderebbero le manifestazioni nella zona della Lombardia e tra queste ci sarebbe anche la Milano-Sanremo. Più di così a questo punto non possiamo dire". Così Mauro Vegni, direttore delle gare di Rcs Sport, prima della partenza della 2/a tappa dell'UAE Tour di ciclismo, ha parlato della prossima Milano-Sanremo, sulla quale incombe l'emergenza Coronavirus. L'Italia, prima della classicissima di primavera, ospiterà anche la Strade Bianche e la Tirreno Adriatico.

"Speriamo si possa tornare alla normalità - dice Vegni - per il bene e la salute di tutti, non solo per lo sport". La Milano-Sanremo si disputerà sabato 21 marzo e sarà preceduta dalla Strade Bianche (7 marzo), ma anche dalla Tirreno Adriatico 11-17 marzo. (ANSA).