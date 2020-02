A Genova messe e catechismo on line a causa del coronavirus. In seguito all'ordinanza regionale e a quella dei vescovi liguri per cui deve essere sospesa ogni celebrazione fino a domenica 1 marzo, numerosi sacerdoti genovesi, soprattutto quelli più esperti di nuove tecnologie, si sono attrezzati o si stanno attrezzando per trasmettere le Messe in diretta streaming dalla propria parrocchia. Il numero è certamente destinato a salire. Ma, al momento, tra questi c'è monsignor Giacomo Martino, parroco della chiesa di San Tommaso e responsabile diocesano della Migrantes, che, sui social network, scrive: "Nella vita serve sempre un piano "B" pronto". Per questo, "vi comunico che, alle 18.30 di tutte le sere e domenica alle 10.30 celebrerò la Messa sul nostro canale Internet YouTube". "Per la Santa Messa di oggi, scrivete i nomi e le intenzioni per i vivi e per i defunti nei commenti".