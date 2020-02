Coronavirus: i comportamenti da seguire

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - I medici di medicina generale, per fronteggiare l'emergenza coronavirus si sono detti disponibili a tenere aperti i cellulari dalle 8 alle 20 nei giorni feriali, mentre dopo le 20 è attiva la guardia medica. Lo rendono noto Andrea Stimamiglio segretario regionale della Fimmg (Federazione italiana dei medici di medicina generale) e Marco Polese, responsabile Fimmg per la task force della Liguria.

Dai due medici arrivano anche indicazioni su come comportarsi per limitare i contagi. "I pazienti con febbre sono invitati a non andare negli studi medici o nei Pronto soccorso, ma a contattare il medico al telefono". "Se il medico di base o la guardia medica vengono a conoscenza di casi sospetti non devono effettuare visite ma allertare il 112". "I pazienti non febbrili sono invitati ad andare nello studio del medico di base solo per esigenze indifferibili e possibilmente su appuntamento per evitare sovraffollamento delle sale di attesa".