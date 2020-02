Coronavirus: accertamenti su 30/enne, ma ha solo influenza

Un trentenne residente a Diano Marina, rientrato dalla Cina 18 giorni fa, è stato trasferito questa mattina al reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Sanremo, per accertamenti dovuti alla presenza di uno stato febbrile e problemi respiratori. L'uomo questa mattina ha allertato il 112. È stato immediatamente attivato il protocollo d'intervento in forma preventiva, sebbene fossero trascorsi oltre 14 giorni, per verificare se possa trattarsi di un caso di coronavirus. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso. Il nucleo familiare dell'uomo, composto da moglie e due bambini, non presenta sintomi e si trova al momento al domicilio. Lo rende noto Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità. Dopo le analisi del caso è stato accertato che il paziente, un cinese, ha solo l'influenza e resterà ricoverato fino a quando il quadro clinico lo richiederà.